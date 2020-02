İranda avtobus qəzası: Ölən və yaralanan var

İranın Zəncan-Qəzvin magistral yolunda bir sərnişin avtobusu aşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İranın Zəncan vilayətinin yol polisi rəisinin əvəzi polkovnik Məhəmməd Əli Əzimi deyib.

M.Əziminin sözlərinə görə, hadisə nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 21 nəfər yaralanıb.

Polis rəsmisi əlavə edib ki, Ərdəbildən Tehrana gedən avtobusun 28 sərnişini olub.

Əzimi sürücünün yorğunluğunun hadisəyə səbəb olduğunu deyib. Yaralılardan bəzisinin vəziyyəti ağırdır.

Qeyd edək ki, ötən gecə də Zəncan vilayətinin Əbhər rayonunda mikroavtobusun aşması nəticəsində 14 nəfər yaralanıb.

Əlavə edək ki, İranın Zəncan vilayətində 9 ay (21 mart -21 dekabr) ərzində yol qəzaları nəticəsində 205 nəfər həlak olub.(trend.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.