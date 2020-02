Bakıda evdən meyit tapılıb.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə paytaxtın Yasamal rayonunda qeydə alınıb. Rayon sakini, 1964-cü il təvəllüdlü İsgəndərov Rüstəm Şəmsi oğlunun meyiti yaşadığı evdə yaxınları tərəfindən aşkar edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır

