Mingəçevirdə yol qəzası: Minə yaxın ev qazsız qaldı

Mingəçevir şəhərində baş verən yol qəzası nəticəsində qaz xətti zədələnib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Trend-ə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib. Məlumatda bildirilir ki, iki küçənin kəsişməsində baş verən avtomobil qəzası zamanı “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinə məxsus diametri 76 mm olan qaz xətti zədələnib. Qəza nəticəsində minə yaxın abonentin qaz təminatının dayandırılmasına zərurət yaranıb.

Hazırda Birliyin Tərtər Regional qaz istismarı İdarəsinin əməkdaşları hadisə yerindədir və fəsadların aradan qaldırılması işlərinə başlanılıb.

