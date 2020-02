Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin verdiyi açıqlamada İdlibdə Əsəd rejim güclərinin atəşləri nəticəsində 4 türk əsgərinin şəhid olduğu, 9 əsgərin yaralandığı bildirilib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, həmçinin rejimin bir avtomobili vurması nəticəsində 7 sivil vətəndaş həyatını itirib. Bununla da Türkiyə tərəfindən ölənlərin sayı 11 olub. Hal-hazırda bölgədə atışmalar davam etməkdədir.

Bölgədə türk qüvvələrinin təsbit etdiyi nöqtələrə raket zərbələri endirməsi belə görüntülənib:

