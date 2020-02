ARB TV-nin “Söhbət var” verilişinin növbəti qonağı müğənni Bahar Lətifqızı olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, hər zaman maraqlı açıqlamaları ilə diqqət çəkən sənətçi, bu dəfə də öz ənənəsinə sadiq qalıb.

Bahar Lətifqızı deyib: “İstəmirəm kimsə mənim həyatımı yaşasın”.

“Ər çörəyini beynim götürmür. Öz çörəyim daha gözəl olur. Uşaqlıqdan elə öyrəşmişəm. Hər kəsin həyatda bir naxışı var. Nə yazılıbsa taleyimizə onu da yaşayırıq. İstəmirəm kimsə mənim həyatımı yaşasın”.

