Dünən Bakının mərkəzində Nizami küçəsində qız etdiyi rəqslə diqqətləri özünə çəkməyi bacarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc qız insanların sıx olduğu "Tarqovı"da göbəyini açaraq rəqs etməyə başlayıb.

Onun bu hərəkəti insanlar tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Sözügedən vidoenu təqdim edirik:

