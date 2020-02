Aynişanın ikinci toyu Bakıda olmayacaq - Yer bəlli oldu / FOTOLAR

Ötən həftəsonu sosial şəbəkələrdə ən çox müzakirə olunan və mediada haqqında xəbərlər çıxan hadisə Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın qızı Aynişan Quliyevanın toyu oldu.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kənan Əliyev adlı fitnes məşqçi ilə ailə quran Aynişanın oğlan toyu isə 5 gün sonra baş tutacaq. Lakin məclis Bakıda yox, Ağcabədi rayonunda keçiriləcək.

Buna səbəb isə K.Əliyevin qohumlarının və ailə yaxınlarının Ağcabədidə yaşamasıdır.

Qeyd edək ki, cütlüyün rəsmi nikahı 26 yanvar tarixində baş tutub.

