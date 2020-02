"MuğanBank"da müştəri bıçaqla mühafizəçiyə xəsarət yetirdi

"MuğanBank" ASC-nin baş ofisində insident baş verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, müştəri ilə bankın mühafizəçisi arasında mübahisə yaranıb.Daha sonra müştəri bıçaq çəkərək mühafizəçinin ağzını kəsib. Hadisə hadisə parkinq yerinə görə baş verib. Bankın müştərisi avtomobilini bankın sədrinin maşını üçün nəzərdə tutulan yerdə saxlayıb.

Bu zaman mühafizəçi müştəriyə yaxınlaşaraq maşını yerindən çəkməyi tələb edib.Müştəri ilə mühafizəçi mübahisə etməyə və bir-birlərinə nalayiq ifadələr səsləndirməyə başlayıblar.

Sonda isə müştəri mühafizəçinin ağız nahiyəsinə bıçaqla xəsarət yetirib. (baku.ws)

