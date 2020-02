Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün əməkdar artist Aybəniz Hamışovanın qızı Aynişanın toyu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki Aynişanın toyuna sənət adamları axışıb. Böyük təmtəqarla baş tutan toy sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb. Müəllimi Kənan bəylə ailə quran Aynişanın qayınanası və qayınatasının görüntüləri təqdim edirik:(big.az)

