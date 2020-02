Ərdoğandan Rusiyaya ŞOK XƏBƏRDARLIQ

"Xüsusilə, Rusiyanın səlahiyyətli orqanlarına səslənirəm: bizim xitab edəcəyimiz siz deyilsiniz”.

Metbuat.az xəbər verir ki ,bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Suriyanın İdlib şəhərində Bəşər Əsəd rejiminin türk əsgərlərinə hücumu haqqında danışarkən deyib.

Prezident Rusiyaya xəbərdarlıq edib ki, onlar Bəşər Əsəd rejimi ilə savaşa daxil olurlar: "Önümüzü kəsmək kimi bir durum müzakirə mövzusu belə olmasın. Generallarımız tez-tez əlaqə saxlayırlar. Bu görüşlərə istinadən əməliyyatlarımızı davam etdiririk”.

Qeyd edək ki, Bəşər Əsəd rejimi Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin İdlibdəki mövqelərinə aviazərbələr endirib. Nəticədə 4 əsgər şəhid olub, 9-u yaralanıb.

Rusiya İdlibdə Bəşər Əsəd rejiminə dəstək verir.(Publika)

