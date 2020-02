Azərbaycan rayonlarından birində maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki,sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər böyük marağa səbəb olub.Bölgələrdən birində 18 ildən sonra bir ailədə uşaq dünyaya gəlib.

Nəvə həsrəti çəkmiş nənə diz çöküb sürünüb. Sözügedən anlar kameraya çəkilib və sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:(bakuws)

