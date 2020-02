Elmi-tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda daha bir ölüm faktı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki,“Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi”dən (TƏBİB) verilən məlumata görə, 1977-ci il təvəllüdlü Şəki rayon sakini ağciyərlərin infiltrativ vərəmi (dağılma mərhələsi), kəskin ağciyər- ürək çatışmazlığı ilə təcili yardımla prekomatoz vəziyyətində yavarın 30-da saat 21.45 daxil olub.

Xəstə fevralın 3-də saat 07.30-da ölüb.

