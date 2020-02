Azərbaycanlı kriminal avtoritet “Lotu Quli” (Nadir Səlifov) İstanbulda saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-i məlumat yayıb. İstanbuldakı müxtəlif cinayətlərdə iştirak etdiyi və Rusiya ilə əlaqəsi olduğu təyin olunan cinayətkar dəstəyə qarşı əməliyyat təşkil edilib.

Əməliyyatda 17 şübhəli tutulub.(Report)

