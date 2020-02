Sumqayıtda 82 yaşlı kişi itkin düşüb.

Yaxınlarının Metbuat.az-a verdiyi xəbərə görə, 82 yaşlı Yunis Hüseynov yanvarın 31-də saat 16:00 radələrində Sumqayıt şəhəri Xəzər bağlar massivindən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Y. Hüseynov 2 gün əvvəl Stansiya Sumqayıt ərazisindəki kafedə, ötən gün isə Sumqayıt-Bakı yolunda görünüb.

İtkin düşən şəxsin əynində qara gödəkcə, açıq göy rəngli şalvar, başında qara papaq olub.

Onu görənlərdən aşağıdakı əlaqə nömrələri ilə əlaqə saxlamaları xahiş olunur.

(+994 50) 304 10 82

(+994 50) 491 80 82

