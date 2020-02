Salyanda 25 baş qoyun oğurlandı

Salyanda həyətyanı sahələrdən 25 baş qoyun oğurlanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, oğurluq etdiyinə görə tutulmuş T.Eyvazovun etdiyi digər oğurluq əməlləri müəyyən edilib.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, oğurluq etdiyinə görə tutulmuş T.Eyvazovun ətrafında Salyan RPŞ-nin əməkdaşları tərəfindən aparılmış əməliyyat tədbirləri ilə onun rayon ərazisindəki 1 evdən pul və qızıl-zinət əşyaları, həmçinin 3 həyətyanı sahədən ümumilikdə 25 baş qoyun oğurlaması da müəyyən edilib.

