Azərbaycanda 615 şagird buraxılış imtahanlarından azad edilib

Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyaların qərarı əsasında buraxılış imtahanlarından azad edilmiş şagirdlərin siyahısı açıqlanıb.

Dövlət İmtahan Mərkəzindən (DİM) Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 2019/2020-ci tədris ilində Təhsil Nazirliyi və şəhər (rayon) təhsil şöbələrində fəaliyyət göstərən psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyaların qərarı əsasında DİM tərəfindən 2020-ci il fevralın 3-dək 615 nəfər IX və XI sinif şagirdi buraxılış imtahanlarından azad edilib.

Siyahı ilə tanış olmaq üçün aşağıdakı keçiddən istifadə etmək olar:

http://eservices.dim.gov.az/sagird/azad.aspx



