Dəhşətli qətl: Sərxoş ana körpəsinin başını bədənindən ayırdı - VİDEO / FOTO

Belarusiyada 48 yaşlı kişi səkkiz aylıq qız uşağını döyərək başını kəsdiyinə görə edam cəzasına məhkum edilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, körpənin anası 26 yaşlı Natalya Kolb da qətldə günahlandırılaraq 25 il həbs cəzasına məhkum edilib. Belarusiya qanunlarına görə qadının ala biləcəyi ən sərt cəza 25 il həbs cəzasıdır. Hadisə baş verən gün uşağın atası Leonid Kolb evə gələrkən dəhşətli mənzərəyə şahid olur. O 8 aylıq qızı Hannanı qan hovuzunda başı kəsili bir halda yatdığını görüb.

Viktar Syarhel və uşağın anası Natalya isə bu mənzərənin qarşısında içki içirdilər. Məhkəmə tibbi ekspertizası qapalı iclasda körpənin öldürülməzdən əvvəl ağır bir şəkildə döyüldüyü və qətlin 'xüsusi qəddarlıqla' həyata keçirildiyinə qərar verib.

Ekspertiza zamanı uşağın bədənində 46 bıçaq yarası aşkar olunub.48 yaşlı Viktar Syarhel 8 aylıq körpənin ölümündə təqsirkar bilinərək ölüm cəzasına məhkum edilib.



