Gəncədə yanğın hadisəsi olub.

Mətbuat.az xəbər verir ki ,hadisə şəhərin Vəli Xuluflu küçəsində qeydə alınıb. Avtoyuma məntəqəsində baş verən yanğın zamanı məntəqədə olan avtomobil yanıb. Hadisə yerinə gələn yanğınsöndürənlər yanğının qarşısını ala bilib.

Yanğın zamanı bir nəfər xəsarət alıb.(apa)

