Bu gün səhər saatlarında Heydər Əliyev prospektində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı ölən polisin kimliyi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Əlahiddə Çevik Polis Alayının əməkdaşı Natiq Məhərrəmovdur.

Bildirilir ki, “Prado” markalı avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirərək yol kənarında xidmət aparan Əlahiddə Çevik Polis Alayının əməkdaşı N.Məhərrəmovu vurub.

O, Neftçala rayon sakinidir.

Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir.

