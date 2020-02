Bu ölkədən Türkiyəyə təyyarə reysləri dayandırılır

Türkiyənin səhiyyə naziri Fahrettin Koca mətbuat konfransı keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir Uzaq Şərqdən gələn təyyarələrdə termal kameranın tətbiq ediləcəyini söyləyib.

“Hazırda ölkəmizdə koronavirus hadisəsi qeydə alınmayıb. Fevralın 5-dən sonra Çindən Türkiyəyə təyyarə reysləri dayandırılacaq. Bu qərar fevralın sonuna qədər qüvvədə olacaq”, - Fahrettin Koca söyləyib.

“Bundan əlavə, 61 nəfərdən alınmış nümunələrin nəticələri də məlumdur. Onların heç birində koronavirus aşkar edilməyib”, - nazir əlavə edib.

Xatırladaq ki, dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 17 min nəfəri, ölənlərin sayı isə 521-i ötüb.(report)

