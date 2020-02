Lənkəranda ​Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi​ tədbir keçirdi

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin (DQİDK) Lənkəran bölgəsi üzrə şöbəsi, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ) və Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin (ŞİH) birgə təşkilatçılığı ilə 2019-cu ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələrə həsr edilmiş tədbir keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki ,tədbirdə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Lənkəran bölgəsi üzrə şöbəsinin müdiri Qağayı Məmmədov, şöbənin əməkdaşları Emin Həmidli, Tacəddin Sadıqov, Lənkəran ŞİH-nin İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdir müavini-dini qurumlarlaişin təşkilatçısı Asif İmanlı, QMİ-nin Lənkəran bölgəsi üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Qəni Axundzadə, dini icma sədrləri və din xadimləri iştirak edib.

Çıxışlar zamanı 2019-cu ildə görülən işlərə nəzər salınıb. Vurğulanıb ki, məscidlərdə keçirilən mərasimlər QMİ-nin fətvasına və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq baş tutub. 2020-ci ildə də mənəvi dəyərlərimizin fəal şəkildə təbliğ etmələri, dini maarifləndirmə işinin düzgün təşkil edilməsi, habelə sosial şəbəkələrdən səmərəli istifadə ilə bağlı dini icma sədrləri və din xadimlərinə tövsiyələr verilib.

Natiqlər, xalqımızın çoxəsrlik milli-mənəvi və dini dəyərlərinin qorunması, inkişafı və gələcək nəsillərə çatdırılmasında din xadimlərinin üzərinə mühüm vəzifələr düşdüyünü vurğulayıblar.

Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

