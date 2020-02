Türkiyəli məşhurlar Bakıya gəlirlər - VİDEO

Biznes ledi Ruhi Əliyevanın təşəbbüsü ilə Türkiyədə ərsəyə gələn "Ağır Romantik" filminin treyleri təqdim olunub.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ekran işində eyni zamanda Altan Erkekli, Qazanfer Gündüz, Səmra Dinçer, Sərvət Pandur, Durul Bazan və Sermiyan Midyat kimi sevilən simalar da rol alıblar.

Məlumat üçün bildirək ki, "Ağır Romantik" Almaniya, Hollandiya, Danimarka, Belçika, Fransa, Avstriya, Rumıniya, Yunanıstan, Xorvatiya, Bolqarıstan, Albaniya, Bosniya- Herseqovina, Moldova, Şimali Makedoniya, Sloveniya, Serbiya, Monteneqro və Kosovoda 13 fevral, Türkiyənin bütün şəhərlərində 14 fevral - Sevgililər Günündə, Azərbaycanda isə 5 mart tarixində "CinemaPlus" kinoteatrlar şəbəkəsində yayımlanacaq.

Filmin qala gecəsi fevralın 12-si İstanbulda, martın 7-si isə Bakıda aktyorların iştirakı ilə keçiriləcək.

