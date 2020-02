Türkiyə ordusu Əsəd qüvvələrini bombaladı - Onlarla hərbçi həlak oldu

“Suriya ordusunun mövqelərinə endirilmiş cavab atəşi nəticəsində zərərsizləşdirilən silahlıların sayı 76-ya çatıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Müdafiə naziri Hulusi Akar açıqlama verib. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin İdlibdəki fəaliyyətlərinin idarə olunduğu qərargahda komandanlarla görüşü zamanı o bildirib ki, cavab zərbələri nəticəsində Suriya ordusuna məxsus 54 hədəf yerlə bir edilib. Əməliyyatlar davam edir.

Qeyd edək ki, ötən gecə İdlib təhlükəsizlik bölgəsində yerləşən Türkiyə ordusunun müşahidə məntəqəsi Suriya ordusu tərəfində atəşə tutulub. 5-i hərbçi olmaqla 8 nəfər həlak olub.

Anar / Metbuat.az

