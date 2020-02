Kürəkənin qayınataya elə hədiyyə verdi ki... – FOTOLAR

Ailəsi ilə birlikdə Portuqaliyada istirahət edən 55 yaşlı Din Heyq kürəkənindən hədiyyə olaraq “dizayner” çimərlik tumanı alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, akvaparkda çimmək istəyən Din hovuzda xoşagəlməz sürprizlə qarşılaşıb.Məlum olub ki, alt paltarı suda həll olunan materialdan hazırlanıb. Suya girən D.Heyqin tumanı qoparaq əriməyə başlayıb. Nəticədə qaynata övrət yerlərini tumanın qalıqları ilə örtərək ictimai zonanı tərk etməyə məcbur olub.

Qeyd etmək lazımdır ki, D.Heyqin həyat yoldaşının və qızının bu zarafatdan xəbəri olub.(oxuaz)

