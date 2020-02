Bakıda sınaq imtahanına gedən şagird itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, vətəndaş N. R. polisə müraciət edərək bildirib ki, fevralın 2-si, saat 13:55-də qızı Nərmini Nəsimi rayonunda yerləşən “Asiya” tədris mərkəzinə sınaq imtahanına aparıb. Lakin saat 15:50-də Nərmini imtahandan götürmək üçün getdikdə qızını tapa bilməyib. Məlumata görə, Nərmin naməlum istiqamətə gedərək itkin düşüb.

Araşdırma aparılır.(qafqazinfo)

