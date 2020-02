27 yaşlı yanğınsöndürən bu paylaşımlarına görə işdən qovuldu - FOTO

Sosial mediada cəsur paylaşımları ilə diqqət çəkən 27 yaşlı Presli Pritçard işdən qovulub.

Metbuat.az xəbər verir ki,yanğınsöndürən kimi fəaliyyət göstərən Pritçardın işdən qovulmasına səbəb kimi onun paylaşımları göstərilib.

Presli 3 il xidmət göstərdiyi işindən ötən ilin avqustunda azad edilib. O, peşə prinsiplərinə xələl gətirməkdə ittiham olunub.

İnstaqramda 133 min izləyicisi olan Presli cəsur paylaşımları ilə insanları idmana və sağlam həyata səsləyirdi. O təcavüzə məruz qaldığını da bildirmişdi:

"Ordu, FHN və hüquq-mühafizə orqanlarında işləməyin nə qədər çətin olduğu hər kəsə bəllidir. Qadınları haqlarını müdafiə etməyə səsləyirəm". (publika.az)

