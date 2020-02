Əməkdar artist Zaur Əmiraslanova vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Dövlət Səsyazma Studiyasının rəhbəri təyin edilib.

Sənətçi bu vəzifəyə AzTV-nin rəhbəri Rövşən Məmmədovun müvafiq əmri ilə təyin olunub.

Z.Əmiraslanov artıq ötən gün yeni rəhbər kimi kollektivə təqdim edilib.

