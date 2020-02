“Forsaj-9”da hadisələr Azərbaycanda baş verəcək - VİDEO

Məşhur "Forsaj" filminin 9-cu seriyasında hadisələrdən biri Azərbaycanda baş verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki,"Forsaj 9"un süjeti açıqlanmır. Filmin yeni hissəsinə Vin Dizel, Mişel Rodriqes, Natali Emmanuel, Cordana Brüster, Tayriz Qibson, Ludakrisin hər kəsə tanış qəhrəmanları qayıdacaq, Maykl Ruker, Con Sina və Anna Savayın ifasında yeni personajlar qatılacaq. Şarliz Teron yenidən Sayfer, Helen Mirren isə növbəti dəfə Dekard (Ceyson Steytem), Ouen (Lük Evans) və Hettinin (Vanessa Kirbi) anası Maqdalena Şou rolunu canlandıracaq.

"Londondan Tokiyoyadək, Mərkəzi Amerikadan Edinburqadək və Azərbaycandakı gizli bunkerdən Tbilisinin səs-küylü küçələrinədək. Yolda köhnə dostlar diriləcək, köhnə düşmənlər qayıdacaq, tarix yenidən yazılacaq...", - ekran işi barədə qeyd olunub.

Ekran işinin dünya premyerası mayın 20-də baş tutacaq.Qeyd edək ki, daha əvvəl "Forsaj-7"də film qəhrəmanları Azərbaycanda olmuşdu. Lakin "Qafqaz dağlarında təqib" hissəsinin çəkilişləri Azərbaycan dağlarında yox, Koloradoda baş tutmuşdu.(Qafqazinfo)

