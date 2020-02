Azərbaycanlı idmançı Samirə Mustafayeva həyat yoldaşı, rusiyalı biznesmen Nikolay Kondratyukla açıq-saçıq fotosessiyaya çəkilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəkillər idmançının Instaqram səhifəsində paylaşılıb.

Şəkillərin müəllifi tanınmış fotoqraf Culiya Trequbovadır. Çəkiliş Mustafayevanın stretçinq üzrə master-klass keçirməyə yollandığı Nyu-Yorkda aparılıb.

Bu, idmançının ilk belə fotolayihəsi deyil.(fanataz)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.