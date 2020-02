Gədəbəy rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünən saat 12 radələrində rayonun Zəhmətkənd kəndi ərazisində Sadıq Musayev idarə etdiyi "Vaz 21213" markalı avtomobil ilə 16 yaşlı Əliyev Bayram Füzuli oğlunu vurub. Məktəbli aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.