​Bakıda «Azerbaijan Best Awards» mükafatlandırma mərasimi keçirildi - FOTOLAR

Bakıda «Azerbaijan Best Awards» mükafatlandırma mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "NS Jewellery"nin baş sponsorluğu ilə keçirilən mərasimdə nüfuzlu mükafat sayılıb seçilən incəsənət nümayəndələrinə, iş adamlarına, media, tibb, idman, moda, ictimai xadimlərə, memar-dizaynerlerə, elm xadimlərinə, influencerlərə, müxtəlif sahələrdə uğur qazanmış şəxslərə və şirkətlərə təqdim edilib.

İlk öncə qonaqlar möhtəşəm qırmızı xalı şousunda iştirak ediblər. Gecənin proqramında qonaqlar müxtəlif markaların moda şoularını izləyib, tədbir bitdikdən sonra isə mükaftçılar DJ Çinanın müşaiəti ilə, "after party"də iştirak ediblər.

Mükafat alanalar arasında, xarici ölkələrin ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfirləri Adel İbrahim, Adil Embarş və Hüsnan bəy Fənanie, Xalq artistlərindən Həmidə Ömərova, İlham Namiq Kamal, Nisə Qasımova, Faiq Ağayev, əməkdar incəsənət xadimi Fəxiyyə Xələfova, müğənnilərdən Zamiq Huseynov, Çingiz Mustafayev, Eldar Qasımov, Gunay İbrahimli, Sevda Yehyayeva, Nura Suri, Xəyyam Nisanov, Dilara Kazımova, Natavan Həbibi, TV aparıcılardan Afaq Gəncəli, Vüsalə Əlizadə, Zümrüd Bədəlova, Suna Kasımoğlu, idmançılardan Eduard Məmmədov, Tofiq Musayev və futbolçu Mahir Emrəli, tibb sektorundan Dr. Xəyal Səmədov, Dr. Azay Musayeva, Dr. Svetlana İbadullayeva, Dr. Cəmilə Huseynova və Dr. Sevinc Heydərova. Biznes sektorundan Şahin Mirikişili, Ramil Rzayev, Cəlal Kəngərli, Ruslan Mamedov, Sərvər Novruzov, İctimai şəxslərdən Pərvin Şərifov, Memarlardan Əfsanə Muradova, dəb sektorundan Leyli Zalova, Elnur Həsənov, Günəş Nur, Aynur Talibli və digər məşhurlar yer alıb.

Eyni zamanda media sahəsində “Metbuat.az” saytı mükafata layiq görülüb.

Hər kəsin diqqətini cəlb edən və rəğbətini qazanan mükafatlandırma mərasimi paytaxtımızda ilk dəfə keçirilib.

Tədbirdə yerli məşhurlarla yanaşı xaricdən gələn tanınmış similar da iştirak ediblər.

Qeyd edək ki, layihənin təşkilatçıları Aqil Məmiyev və Ləman Mirtalıblıdır.

Layihənin media dəstəkçisi "Metbuat.az" saytıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.