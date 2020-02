Bakıda yüksək sürət ağır qəzaya səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Nobel prospektində qeydə alınıb.

Yüksək sürətlə hərəkət edən “Toyota Land Cruiser” markalı avtomobilin sürücüsü qəfil idarəetməni itirib və işıq dirəyinə çırpılaraq aşıb.



