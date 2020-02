Koronavirusa görə 1000 çarpayılıq xəstəxana səkkiz günə tamamlandı - VİDEO

Çində ortaya çıxan koronovirus epidemiyasının mərkəzi mövqesindəki Hubei əyalətinin Vuhan şəhərində istehsalına 8 gün əvvəl başlanan 1000 çarpayılıq xəstəxana xidmətə verilib.

Metbuat.az Euronews-a istinadən xəbər verir ki, xəstəxanada orduya bağlı səhiyyə işçilərindən ibarət 1400 nəfər xidmət göstərəcək

50 min kvadrat metrlik sahədə fərqli peşələrdən 7 min nəfərlik qrupla inşa edilən 2 mərtəbəli xəstəxananın 30 reanimasiya modulu var.

Vuhanda əvvəllər 2 həftədə başa çatacağı bildirilən 1500 yataqlı bir xəstəxananın da tikintisi davam edir. Bu xəstəxananın fevralın 5-i inşasının tamamlanacağı açıqlanıb.

Milli Səhiyyə Komissiyasının sözçüsü Ciao Yahui bu iki xəstəxananın tamamlanması ilə şəhərdəki çarpayı tutumunun 10 minə çatacağını söylədi.

Reuters xəbər agentliyinə danışan Yahui, bu tutumun epidemiya ilə mübarizə üçün kifayət edəcəyini iddia edib.

