Azyaşlı oğlan qadını zorlamaq istərkən öldürüldü - VİDEO

Azərbaycanda illər öncə baş vermiş tükürpədici qətlin şok təfərrüatı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakıda, Nobel prospekti 7 ünvanında,yenitikilməkdə olan binanın həyətində azyaşlı oğlan uşağının meyiti tapılıb.

Meyit tapılan zaman onun paltarı çıxarılıb və üzü mazuta batıbmış.

Hadisə şahidləri dərhal polisə məlumat verib. Polis əməkdaşları araşdırma zamanı şok təfərrüatı üzə çıxarıb. Məlum olub ki, meyiti tapılan oğlan Gennadi Yusupovdur. Onun anası və anasının məşuqəsi tərəfindən öldürüldüyü məlum olub.

Şübhəli şəxs qismində uşağın anası Yelena Çaadayeva və onun məşuqəsi Aleksandr Mereşkin tutulub. Qadın istintaqa sensasion izahat verib. O, bildirib ki, yataqda yatdığı zaman oğlu Gennadi onun şalvarını çıxarmaq və onunla cinsi əlaqədə olmaq istəyib. Bunu görən ana əsəbiləşərək onu otaqdan qovub. Anasının əsəbiləşdiyi görən oğlan evdən qaçıb və bir neçə saat sonra evə gəlib.

Yelena Çaadayeva oğlunun ona təcavüz etmək istədiyini məşuqəsi Aleksandra deyib. Bu zaman Aleksandr və Yelena birlikdə azyaşlı oğlanı öldürməkm qərarrına gəlib.

Ana hamam xalatının remeni ilə uşağı boğub.Bu zaman Aleksandr uşaqların ayağından tutub ki, tərpənə bilməsin. Onlar birlikdə uşağı boğub öldürdükdən sonra evin içəriisndə olan turnikə bənzər dəmirdən asıblar. Daha sonra izi itirmək üçün meyiti binanın yaxınlığında tikilməkdə olan əraziyə atıblar.

Dəhşətli qətllə bağlı ətraflı videonu təqdim edirik:

