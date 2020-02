Bakıda güclü külək fəsadlar törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bugün paytaxt ərazisində yeni tikilən binadan yolun ortasına taxta və daş parçaları tökülüb.

Bu barədə jurnalist Mahir Məmmədli sosial şəbəkədə video paylaşıb.

Belə ki, güclü külək zamanı çoxmərtəbəli yaşayış binasında mənzillərdən birinin pəncərəsinin tor çərçivəsi yerə düşüb. Hadisə zamanı həmin ərazidən piyada keçib.

Xoşbəxtlikdən tor çərçivəsi həmin şəxsdən bir neçə metr aralıya düşüb.(report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.