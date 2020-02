Bakıda bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Nizami rayonunda qeydə alınıb.

2017-ci il təvəllüdlü Sərdarlı Mehdi Əlihüseyn oğlu altıncı mərtəbədə yerləşən evin pəncərəsindən yıxılıb. Azyaşlı xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.