ABŞ-dan böhran yaradacaq - AÇIQLAMA

ABŞ valyutaları dollara nisbətdə aşağı olan ölkələrdən idxal olunan məhsullara vergi tətbiq etmək qərarını qətiləşdirdi. Bu, ABŞ-Çin arasında ikimərhələli ticarət sazişini imzaladıqdan bir neçə həftə sonra baş verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ABŞ Xəzinədarlıq Departamenti son zamanlar ticarət razılaşmasının bir hissəsi olaraq məzənnə manipulyatorunu ləğv etsə də, amma yeni qərar Amerikanın Ticarət Departamentinə Çinə vergi tətbiqinə imkan verəcək.

Qərar layihəsi ilk dəfə ötən ilin may ayında dərc edilmişdi. Çinlə bərabər yeni qərar digər ölkələrdən, o cümlədən, Almaniya, İrlandiya, İtaliya, Yaponiya, Malayziya, Sinqapur, Cənubi Koreya, Vyetnam və İsveçrədən gətirilən mallara daha yüksək gömrük rüsumlarının artırılması ilə nəticələnə bilər.

Bu ölkələrin hamısı Xəzinadarlığın valyuta bazarına müdaxilələrini, yüksək qlobal cari əməliyyatlar profisitini və yüksək ikitərəfli ticarət profisitini təqib edən altı aylıq valyuta hesabatında yer alan “nəzarət siyahısındadır”.

Qeyd edək ki, bir gün əvvəl rəsmi Pekin Vaşinqtonu koronavirus qorxusu yaymaqla bağlı ittiham etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.