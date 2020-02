​Gəncə-Böyük Kəsik istiqamətində 171 yoldəyişən qurulacaq - FOTO

Gəncə-Böyük Kəsik istiqamətində yeni yoldəyişənlər quraşdırılır

Metbuat.az xəbər verir ki, dəmir yolunun Gəncə-Böyük Kəsik istiqamətində ümumilikdə 171 yoldəyişən qurğunun qoyulması nəzərdə tutulur.

Prosesə ötən ilin avqust ayının əvvəlində başlanılıb və bu günə qədər 119 yoldəyişən təzələnib. Sabah Tovuz stansiyasında daha 6 yoldəyişən təzələnməsi planlaşdırılır.

Prosesi “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin 5 və 11saylı İxtisaslaşmış Dəmir Yolu Müəssisələri icra edir.

Yoldəyişən qurğular dəmir-beton tirlər üzərində qoyulur ki, bu da hərəkətin təhlükəsizliyinin daha yüksək səviyyədə təmin edilməsi baxımından çox əlverişlidir və sürətin artırılmasına imkan verir. Yeni yoldəyişənlər üzərindən hərəkət edən qatarlar bir yoldan digərinə təhlükəsiz şəraitdə keçəcək.

