Bu gün tanınmış ifaçı bacılar Fədayə Laçın və İlahə Fədanın atası rəhmət gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki ,bu barədə big.az məlumat yayıb.

İlahə Fəda sayta açıqlamasında deyib: "Bəli, təəssüf ki, doğru xəbərdir. Bu barədə danışmaq gücündə deyiləm".

