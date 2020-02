Səbail rayonunda ikimərtəbəli yaşayış binasının birinci mərtəbəsində yanğın baş verib.

Metbuat.az Fövqəladə Hallar Nazirliyinə (FHN) istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində ümumi sahəsi 32 kvadratmetr olan birotaqlı mənzildə əşyaların bir hissəsi yanıb.



Yanğın zamanı bir nəfər xəsarət alıb. Mənzil yanğından mühafizə olunub. Alov yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Hadisə ilə bağlı müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

