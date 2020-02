Suriyanın şimalında yerləşən Afrin şəhərinin mərkəzində iki məktəb binasına və bir məscidə raket zərbələri endirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.



Qeyd olunub ki, terror aktı PKK/YPG qruplaşması tərəfindən törədilib. Hadisə nəticəsində bir şagird həlak olub, 7 nəfər yaralanıb.













