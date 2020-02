Türkiyənin Manisa vilayətinin Akhisar rayonunda zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli vaxtla saat 19:47-də qeydə alınan zəlzələ 4.2 bal gücündə olub.

Yeraltı təkanlar İzmir və Bursa şəhərlərində də hiss olunub.

