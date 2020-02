Avropa İttifaqı (Aİ) İsrail-Fələstin münaqişəsinə dair ABŞ Prezidenti Donald Trampın “Əsrin müqaviləsi" adlandırılan sülh razılaşmasını qəbul etməyib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Cozef Borelli açıqlamasında bildirib.



Onun sözlərinə görə, Avropa İttifaqı İordan çayının qərb sahilinin İsrailin tərkibində qalmasını qəbul etmir və 1967-ci ildən sonra İsrailin zəbt etdiyi ərazilər üzərindəki suverenliyini tanımır.

