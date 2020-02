Dünyada yeni növ koronavirusa yoluxanların sayı 20,6 min nəfəri keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) məlumat yayıb.



Bildirilib ki, Çində virusa yoluxanların sayı 20471 nəfər olub. 23214 nəfərdə isə koronavirus şübhəsi aşkarlanıb. Hazırda 788 xəstə hazırda ağır vəziyyətdədir. 680-dən çox insan ölümcül virusdan xilas ola bilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.