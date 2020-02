Türkiyədə Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adı parka veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Anıtlar Dərnəyinin sədri Səlcuq Önal məlumat verib.

Turqutlu bələdiyyə məclisinin bu gün yekdilliklə qəbul etdiyi qərara əsasən böyük bir park Rəsulzadənin adını daşıyacaq.(teleqraf)

