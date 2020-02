Müğənnilər Musa Musayev və Təranə Qumral ATV-nin "7 canlı" proqramının qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçilər verilişə böyük qızı Qumral və həyat yoldaşı, kiçik qızı Sevgi ilə gəliblər.

Təranə Qumral Musa ilə aralarında yaranan bəzi narazılıqların səbəbini qarşı tərəfin yolunu azmasında görüb:

"Bizi ancaq ölüm ayıra bilər. Bilirsiz də, kişilər yolunu bir az o üzə-bu üzə qaçır, cığırı düz gedə bilmir. Dartıram, qoyuram cığıra, deyirəm, ay bala, yolunu düz get!"(Bakuws)

