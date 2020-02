Şamaxıda bir ailənin iki üzvü tüstüdən zəhərlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Mədrəsə qəsəbəsində qeydə alınıb.

Rayon sakini, 1984-cü il təvəllüdlü Dursunəliyeva Zeynəb Asim qızı və oğlu, 2003-cü il təvəllüdlü Dursunəliyev Əli Rizvan oğlu tövlədə baş verən yanğın zamanı içəridəki mal-qaranı bayıra çıxaran zamanı tüstüdən zəhərləniblər. Şamaxı rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.(apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.