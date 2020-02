Dayanacaqlarda "manatlıq" taksilər: Tıxac, sıxlıq, təhlükə... - DYP-dən açıqlama / VİDEO

Bir çox hallarda taksilərin avtobus dayanacaqlarında duraraq tıxac yaratdıqlarının şahidi oluruq.

Metbuat.az xəbər verir ki, analoji vəziyyət hal-hazırda Abşeron Rayonu, Xırdalan şəhəri, Heydər Əliyev prospektinin “Köhnə Bazar”adlanan ərazisində də müşahidə edilir. Bu ərazidə avtobus və taksi sürücülərinin dayanacaq uğrunda “savaşı” sərnişinlərin həyatı üçün böyük təhlükə yaradır və yolda sıxlığa səbəb olur. Əhalinin gur məskunlaşdığı bu ərazidə taksi sürücülərinin avtobus dayanacaqlarını işğal etməsi, sərnişin avtobuslarının yolun ortasında dayanıb tıxac yaratmasına səbəb olur.

Vəziyyətlə yaxından tanış olmaq üçün ərazidə müşahidə apardıq. Sərnişin avtobusu dayanacağa yaxınlaşan kimi artıq onun yerini “1 manatlıq” taksilər zəbt edir. Bu zaman avtobus önünə qaçan sərnişinlər təhlükəli vəziyyətin yaranmasına səbəb olurlar. Hər gün o nəqliyyat vasitəsindən istifadə edən insanların bu problem ilə üzləşməsi onların narazılığına səbəb olur. Sakinlər deyir ki, onlar hər yerə şikayət ediblər. Yol polisi gəlir, ayda bir dəfə qovur. Yenidən eyni vəziyyət yaranır. Məsələnin kökündən həllinə isə çalışan yoxdur.

Məlumat üçün bildirək ki, bir müddət əvvəl BNA rəsmiləri bildirmişdilər ki, Bakının inzibati ərazisində taksi dayanacaqları fəaliyyətə başlayacaqlar. Yəni bu dayanacaqlar istifadəyə veriləndə taksilər öz dayanacaqlarında fəaliyyət göstərəcəklər.

Məsələ ilə bağlı BNA-nın mətbuat katibi Mais Ağayev ilə əlaqə saxladıq. Mayis Ağayev bildirdi ki, həmin ərazi BNA-nın deyil, Xırdalan DYP-nin nəzarətindədir.

Problemə Xırdalan DYP-nin münasibətini öyrənmək istədik. Xırdalan DYP-dən bizə bildirdilər ki, Xırdalan DYP –nin “Qaynar Xətt”inə müraciət etməliyik. Amma təssüflər olsun ki, qaynar xəttdə problemlər olduğu üçün telefon danışığımız baş tutmadı.

Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-ın suallarını Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin sözcüsü Kamran Əliyev cavablandırdı. Kamran Əliyev bildirdi ki, həmin ərazi Bakı şəhərinin inzibati ərazisi olmadığına görə həmin ərazidə dayanma-durma qaydalarının pozulmasına nəzarət DYP-nin əməkdaşlarının məsuliyyətindədir. Amma Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev prospektində hal-hazırda yol asfaltlanması işləri aparıldığına görə nəqliyyatın sıxlığı yaranıb:

“Bu müvəqqəti xarakter daşıyır. Təmir işləri yekunlaşandan sonra həmin ərazidə hərəkətin təşkili lazımı qaydada həyata keçiriləcək.Bundan əvvəl də həmin ərazidə dayanma-durma qaydalarının pozulması faktı ilə əlaqədar şikayətlər daxil olub.Bizim əməkdaşlarımız həmin əraziyə gedərək ərazidə təhlükəsizliyə nəzarət edən yol polisi əməkdaşlarına kömək ediblər.Biz bir daha həmin ərazinin yol polisinə tapşırarıq ki,yaranmış problemin həllində vətəndaşlara kömək edib nəzarəti gücləndirsinlər.

Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev prospektində olan dayancaqda taksilərin dayanacağı zəbt etməsinə səbəb hal-hazırda həmin ərazidə taksi dayanacaqlarının olmamasıdır. Kamran Əliyev bu məsələyə də toxunaraq bildirdi ki, taksi sürücülərinə dayanacaqların yaradılması DYP-nin səlahiyyətində deyil.

Bu məsələ İcra Hakimiyyətlərində fəaliyyət göstərən Yol Hərəkətinin Təhlükəsizliyi Komissiyasının səlahiyyətinə aid olan məsələdir. 2019-2022 ci illər üzrə yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair dövlət proqramında taksi dayanacaqlarının təşkili ilə bağlı məsələ öz əksini tapıb və bununla bağlı bir sıra İcra Hakimiyyəti orqanlarından məlumatlar toplanılır. Həmin məlumatlarda əsasən taksi sürücülərinin düzgün park etməsi üçün ərazilərin seçimi,dayanacaqların yaradılması nəzərdə tutulub”.

Ümidvarıq ki, Xırdalan şəhər Heydər Əliyev prospektində yerləşən dayanacaqlardan taksi sürücülərin qanunsuz park etmələrinin qarşısı tezliklə öz həllini tapacaq. Problemin aktuallığını nəzərə alıb yenidən mövzuya qayıdacayıq.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

