Qalmaqallı müğənni Səidə Sultan ötən gün açıq-saçıq geyimi və rəqsi ilə günə damğa vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qara qısa ətəkli, dərin dekolteli geyimdə rəqs edən müğənninin görüntüləri birmənalı qarşılanmayıb. İfaçı həmin görüntülərə görə tənqid edilib.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

