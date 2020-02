Bakıda sayğac oğrusu kameraya düşdü - VİDEO

Bakının Xətai rayonunun Əhmədli qəsəbəsində sayğac oğurlayan şəxs təhlükəsizlik kamerası tərəfindən lentə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, video sosial şəbəkədə paylaşılıb.

Görüntülərdə orta yaşlı kişinin burğacla sayğac yerləşdirilən qutunu açdığı, daha sonra kəlbətinin köməyilə niyyətini həyata keçirdiyi görünür.

Sosial şəbəkədə yayılan görüntüdə izləyicilərin düşüncələri birmənalı olmayıb.Daha çox qınaq obyektinə çevrilən saygac ogrusunun kimliyi bəlli deyil.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

